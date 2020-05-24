Экс-спикер парламента Кыргызстана скончался от коронавируса

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 мая 2020 года в республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша, общественный деятель Мукар Чолпонбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

«На фоне коронавируса у него возникли ряд осложнений, такие как двухсторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и др. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов», - говорится в сообщении.

В больницу М .Чолпонбаев поступил 5 мая, в связи с ухудшением здоровья был переведен в реанимацию, сегодня в 12:10, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, он скончался от COVID-19.

Республиканский штаб выражает соболезнования родным и близким.

Всего в республике от коронавируса скончалось 15 человек.

В Кыргызстане сегодня, 24 мая, зарегистрировано 38 новых случаев заражения гражданами COVID-19, всего 1403, из них 275 случаев заражения медперсоналом. 980 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 230 медработников.