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    Экс-сотрудники правоохранительных органов осуждены в Алматы за вторичный оборот оружия

    16 Января 2023, 10:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.

    Канал вторичного оборота оружия был пресечен Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

    В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов.

    Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.

    В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей.

    Решением Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.

    За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволен со службы по отрицательным мотивам.

    Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия.




    Фото и видео: пресс-служба КНБ РК
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