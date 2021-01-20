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    Экс-руководство крупного предприятия по энергоснабжению осудили в Актау

    20 Января 2021, 15:53

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Бывшее руководство ГКП «АУЭС» осудили в Мангыстауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Сотрудники департамента экономических расследований по Мангыстауской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК расследовали и направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

    «Так, в 2016 году между ГКП «АУЭС» (в лице бывшего руководителя А.Л. Кабдолгалиева) и ТОО «Абзал и компания-1» (в лице бывшего директора Р.Т. Камилова) заключен договор о государственных закупках работ по замене оборудования релейной защиты на сумму более 53 млн тенге.

    В 2018 году аудиторской проверкой департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) по Мангыстауской области установлено, что, несмотря на невыполнение ТОО «Абзал и компания-1» своих обязательств, предприятие «АУЭС» полностью перечислило сумму договора и дополнительно 3 млн тенге.

    Также в период 2018-2019 годов возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества и присвоения/растраты вверенного чужого имущества (пункт 2 части 4 статьи 189, часть 4 статьи 190 УК РК) в отношении руководства и сотрудников данных предприятий. Сумма ущерба, причиненного государству, от преступной деятельности составила более 73 млн тенге», - сообщили в КФМ.

    Приговором Актауского городского суда обвиняемые признаны виновными по пункту 2 части 4 статьи 189, пункту 2 части 4 статьи 190, пункту 2 части 2 статьи 216, части 2 статьи 371 УК РК и им назначены наказания в виде лишения свободы от 2 до 7 лет: А.М. Даулетбаков – 5 лет, Р.Т. Камилов – 2 года, А.Л. Кабдолгалиев – 2 года, Г.К. Тогысова – 7 лет.

    Автор:

    Борьба с преступностью Коррупция ЖКХ Суды Минфин РК Мангистауская область
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