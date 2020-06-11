Экс-руководство «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Казкосмоса подозревают в незаконном контракте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе прямой трансляции выпуска «AntikorNEWS» следователь по особо важным делам 1-го Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал о результатах оперативно-следственной деятельности Антикоррупционной службы за текущую неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Так, бывшие президент АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместитель председателя Национального космического агентства подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Антикоррупционной службой по г.Нур-Султан в ходе следствия по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Космическая система дистанционного зондирования Земли» («КС ДЗЗ»), выявлены факты злоупотребления бывшими президентом АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и заместителем председателя Национального космического агентства своими должностными полномочиями (Казкосмос).

Бывшее руководство «Қазақстан Ғарыш Сапары» подозревается в незаконном заключении 6 октября 2009 г. контракта с французской компанией «EADSAstrium» на поставку двух спутников ДЗЗ стоимостью 260 млн. евро, без наличия финансово-экономического обоснования на указанную сумму.

Вместе с тем, еще один бывший президент «Қазақстан Ғарыш Сапары», а в последующем вице-министр одного из министерств, подозревается в необоснованном размещении временно свободных средств в сумме 1,6 млрд. тенге в АО «Банк Астаны», которые в результате дефолта указанного банка возвращены не были», - говорится в сообщении Антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой, с целью установления и закрепления фактических данных, проведены обыски в жилых помещениях причастных должностных лиц и ответственных работников «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Казкосмоса, в ходе которых изъяты имеющие значение для дела предметы и документы, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Одновременно с этим проведены ряд следственных действий, в том числе допросы лиц, участвовавших в реализации проекта и принимавших стратегические решения.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.