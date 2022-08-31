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    Экс-руководителя районного отдела экономики и финансов осудили в СКО

    31 Августа 2022, 21:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд вынес приговор в отношении нескольких сотрудников акимата района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривали в отношении бывшего руководителя отдела экономики и финансов по статьям за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в значительном размере и присвоение денежных средств в группе лиц по предварительному сговору; заведующей сектором финансов и бюджетной политики и бухгалтера – за пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении вверенного имущества. Еще двое были осуждены за пособничество в присвоении вверенного имущества и дачу взятки должностному лицу в значительном размере.

    Суд установил, что руководитель отдела при пособничестве заведующей сектором финансов и бюджетной политики и бухгалтера в период с 2019-го по 2021-й годы путем искусственного создания экономии за счет излишек начисляла премии себе и подчиненным работникам.

    В феврале прошлого года чиновница получила взятку в 1,5 млн тенге за заключение договоров и беспрепятственное подписание актов оказания услуг.

    С февраля по март не без помощи заведующей сектором и бухгалтера подписала акты об оказании услуг предпринимателем. Фактически оказаны они не были. Но это не помешало перечислить бизнесмену 1,9 млн тенге, из которых 1,6 млн госслужащие присвоили.

    В суде предприниматель вину признал полностью, бухгалтер – частично, остальные – не признали вовсе и просили их оправдать.

    Суд признал доказанным предъявленное обвинение и назначил наказание бывшему руководителю отдела в виде четырех лет лишения свободы. С нее в доход государства конфискована сумма, соответствующая предмету взятки.

    Остальные фигуранты дела получили от 2,6 до трех лет лишения свободы. Бухгалтеру, имеющему малолетнего ребенка, суд отсрочил отбывание наказания на пять лет.

    Предприниматель заплатит штраф в 10-ти кратном размере – 19,9 млн тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Судебный процесс Борьба с коррупцией
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