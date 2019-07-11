Экс-руководителей Казгидромета осудили на 10 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывшему заместителю генерального директора РГП Казгидромет Нуркену Султанову и экс-директору филиала РГП Казгидромет по Карагандинской области Роману Андрианову вынесен приговор, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу городского суда Нур-Султана.

«Обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Кроме того, оба осужденных пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе», - сообщили в пресс-службе.

При этом, как отметили в суде, приговор пока не вступил в законную силу, стороны имеют право на его обжалование.

Нуркен Султанов и Роман Андрианов были задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности в январе текущего года по подозрению в коррупции.

Позже стало известно, что судебные заседания по делу Н. Султанова и Р. Андрианова назначены на 23 мая 2019 года. Вердикт суда прокомментировали и в самой организации.

«РГП «Казгидромет» касательно уголовного дела в отношении директора Карагандинского филиала РГП «Казгидромет» Р.Андрианова и заместителя генерального директора Н.Султанова сообщает, что оказывало поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивало беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам», - сообщили в пресс-службе.

По информации Казгидромета, 17 апреля текущего года Н.Султанов подал заявление в Министерство энергетики РК о расторжении трудового договора по собственной инициативе.

«После задержания указанных руководителей уполномоченными органами были проведены проверки, которые не выявили никаких нарушений Законов РК в деятельности предприятия. По результатам решения суда Казгидромет примет соответствующие меры в отношении Р.Андрианова, осужденного по решению суда», - добавили в пресс-службе Казгидромета.