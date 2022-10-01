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    Экс-проректора медуниверситета «Астана» осудили на три года

    1 Октября 2022, 20:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичный суд оставил без изменения обвинительный приговор в отношении экс-проректора НАО «Медицинский университет Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт горсуда.

    Экс-проректор Д. обвинялась в даче взятки в сумме 47 000 долларов США за назначение ее на должность ректора данного Университета своему знакомому, который, в свою очередь, с целью хищения завладел ее денежными средствами путем обмана и подстрекательства к даче взятки и распорядился ими по своему усмотрению.

    Кроме того, доказан факт получения взятки экс-проректора от руководителя ТОО «Э» Г. в сумме 10 000 долларов США, двух пальто, а также выгоды имущественного характера в виде оплаты авиабилетов и проживания в гостинице г.Алматы, за заключение договоров государственных закупок, ускорение оплаты по ним, за внесение в план государственных закупок, а также за оказание общего покровительства.

    Несмотря на наличие 3 несовершеннолетних детей и беременности, суд назначил окончательно Д. по двум преступлениям, с применением статьи 55 часть 4 УК, лишение свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

    «Поскольку ею совершены несколько тяжких коррупционных преступлений при занятии руководящей должности государственного высшего учебного заведения, что подрывает авторитет учебных заведений и педагога перед обществом, коллегия отказала в применении к ней отсрочки исполнения наказания», - говорится в решении суда.

    Ее знакомый, который обманул ее, осужден окончательно к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, а поставщик Г. за дачу взятки осуждена к 3 годам реального лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

    Приговор в отношении проректора медицинского университета вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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