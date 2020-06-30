Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 июня обратился с жалобой на плохое самочувствие, связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

По данным Госкомитета нацбезопасности страны, ПЦР-анализы дали отрицательный результат. В тот же день проведен онлайн консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе А.Атамбаева в больницу на стационарное лечение.

ГКНБ сообщает, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

Проверку прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы короновирусной инфекции не выявлены.

Как сообщалось, суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы.

Ранее парламентом КР была создана специальная комиссия по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента. По итогам комиссия пришла к выводу, что Атамбаев причастен к ряду фактов преступлений. В частности, к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и отмыванию денег. 8 августа 2019 года правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.