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    Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

    30 Июня 2020, 10:49

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 29 июня обратился с жалобой на плохое самочувствие, связи с чем у него были взяты ПЦР-анализы на COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    По данным Госкомитета нацбезопасности страны, ПЦР-анализы дали отрицательный результат. В тот же день проведен онлайн консилиум врачей, после чего поставлен диагноз «внебольничная двухсторонняя пневмония». В этой связи консилиумом врачей принято решение о переводе А.Атамбаева в больницу на стационарное лечение.

    ГКНБ сообщает, что за последнюю неделю Атамбаев несколько раз встречался с адвокатами и родными, которые передавали бумаги и предметы наручно.

    Проверку прошли все сотрудники СИЗО ГКНБ, среди которых симптомы короновирусной инфекции не выявлены.

    Как сообщалось, суд приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы.

    Ранее парламентом КР была создана специальная комиссия по вопросу выдвижения обвинений против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента. По итогам комиссия пришла к выводу, что Атамбаев причастен к ряду фактов преступлений. В частности, к коррупционным схемам при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при закупке угля для столичной ТЭЦ, незаконной трансформации и приобретению земельных участков в селах Кой-Таш и отмыванию денег. 8 августа 2019 года правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он был водворен в СИЗО ГКНБ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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