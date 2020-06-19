Экс-президента Армении Роберта Кочаряна готовы освободить под залог

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ - Апелляционный суд удовлетворил жалобу адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна и постановил применить в отношении Р.Кочаряна залог в размере 2 млрд. драмов (порядка 4 млн. долларов), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В четверг Апелляционный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна рассмотрел жалобу адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна на решение суда общей юрисдикции Еревана, отклонившего ранее ходатайство адвокатов экс-президента об изменении меры пресечения. Апелляционный суд, удовлетворив жалобу адвоката Ованнеса Худояна и частично удовлетворив жалобу адвоката Рубена Саакяна, постановил освободить Роберта Кочаряна из-под стражи под залог в размере 2 млрд. драмов (порядка 4 млн. долларов).

В мае с.г. суд общей юрисдикции под председательством судьи Анны Данибекян отклонил три ходатайства адвокатов Роберта Кочаряна: об отмене ареста в качестве меры пресечения по состоянию здоровья, об освобождении под залог и об освобождении под личное поручительство. Адвокаты экс-президента Армении обжаловали решение суда общей юрисдикции в Апелляционном суде.

Ранее административный суд удовлетворил иск адвоката экс-президента Армении, согласно которому до окончания пандемии коронавирусной инфекции Роберт Кочарян останется в больнице.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения в рамках уголовного дела о событиях 1 марта 2008г. Он был арестован дважды в 2018г., а 25 июня 2019г. – в третий раз, после чего оставался под стражей.

Между тем, в ответ на запрос Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры Армении сообщили, что прокуратура обжалует решение Апелляционного суда об освобождении второго президента Армении Роберта Кочаряна под залог. «Прокуратура неоднократно заявляла, что находимся на этапе следствия, когда велики риски того, что подсудимый, будучи на свободе, может препятствовать расследованию уголовного дела путем незаконного воздействия на участвующих в уголовном процессе лиц, и кроме содержания под стражей, любая другая мера пресечения не может нейтрализовать риски надлежащего поведения подсудимого», - отметили в ведомстве.