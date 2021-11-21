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    Экс-президент Турции Абдуллах Гюль встретился с учеными и студентами в Алматы

    21 Ноября 2021, 14:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-президент Турции Абдуллах Гюль посетил КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В научной библиотеке выдающийся политик провел встречу с представителями профессорско-преподавательского состава университета, учеными и студентами.

    В знаменательном мероприятии приняли участие председатель правления ректор КазНУ им-Аль-Фараби Жансеит Туймебаев, видные политики, представители интеллигенции, такие как Олжас Сулейменов, Смагул Елубай, Марат Токашбаев, Кали Сарсенбай, Сабит Шилдебай, дипломаты и представители СМИ.

    Приветствуя почетного гостя, Жансеит Туймебаев подчеркнул значимость многолетнего плодотворного сотрудничества Казахстана и Турции.

    «Казахстан и Турция- братские государства. Отношения двух стран начались еще до независимости. Наши турецкие братья первыми поздравили Казахстан с обретением суверенитета и выразили дружеские намерения. В 1992 году Казахстан и Турция официально установили дипломатические отношения. Поэтому для нас большая честь, что 11-й президент Турецкой Республики Абдулла Гюль посетил наш университет в честь 30-летия Независимости и в рамках предстоящего 30-летия сотрудничества двух стран», - отметил ректор университета.

    В свою очередь, прибывший в Казахстан с рабочим визитом экс-президент Турции Абдуллах Гюль поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости и выразил свои наилучшие пожелания. Также почетный гость отметил великую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитии Казахстана.

    «Поздравляю всех вас с 30- летием Независимости РК. Достижения Казахстана мы связываем с именем Первого Президента РК Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня ваша страна занимает достойное место в мировом сообществе. В этом большая заслуга Нурсултана Назарбаева. Он сумел вывести вашу страну на новый уровень развития. Проделал очень много работы во благо народа и страны, в его становление и развитие. Сегодня заложенный путь Лидера нации Нурсултана Назарбаева ответственно продолжает и нынешний Президент страны Касым-Жомарт Токаев», - сказал Абдуллах Гюль.

    В ходе встречи экс-президент Турции Абдуллах Гюль прочитал собравшимся лекцию. Кроме того, политический деятель поделился своим многолетним опытом в политической сфере и ответил на вопросы участников.

    В знак благодарности Жансеит Туймебаев вручил высокому гостю Золотую медаль Аль-Фараби. Также известному политику присвоено звание «Почетный профессор» Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

    Стоит напомнить, с 2002 по 2003 годы Абдуллах Гюль занимал пост премьер-министра Турции. Затем занимал должности первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел. С 2007 по 2014 годы был президентом Турции.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Образование Вузы Турция МОН 30 лет Независимости
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