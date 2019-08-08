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    Экс-президент Кыргызстана признался, что стрелял по спецназовцам во время штурма

    8 Августа 2019, 12:38

    БИШКЕК. ТАСС-КАЗИНФОРМ – Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил в четверг журналистам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «У моих сторонников оружия не было, я лично стрелялво время нападения», - сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он «старалсяне попадать» в людей. По его словам, он также готов содействовать освобождениюзадержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения «Альфа»,которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

    7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию позадержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого вкоррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Ташоказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократноотвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент КыргызстанаСооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил Конституцию, оказаввооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывестисвоих сторонников на митинг в Бишкеке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кыргызстан
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