Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Первомайский районный суд города Бишкек приговорил экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева к 10 годам лишения свободы по делу о коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба судебной инстанции, приговор был вынесен 1 марта 2023 года, согласно которому бывший президент КР осужден на 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности сроком на 3 года.

С учетом предыдущего постановления Верховного суда КР от 29 июля 2016 года путем частичного сложения наказания Первомайский райсуд окончательно определил Курманбеку Бакиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, по статье 336 часть 2 («Коррупция») Уголовного кодекса КР сроки также получили другие фигуранты дела:

- экс-заместитель министра финансов КР Эмирлан Торомырзаев осужден на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности сроком на 3 года;

- бывший министр внешней торговли и промышленности КР Садриддин Джиенбеков приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года;

- экс-глава Агентства по геологии и минеральным ресурсам КР Капар Курманалиев осужден на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности сроком на 3 года;

- бывший заместитель главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям Алексей Елисеев приговорен к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 15 тысяч сомов в доход государства и конфискацией имущества;

- экс-руководитель правового отдела аппарата правительства Елена Белковская осуждена на 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности сроком на 3 года;

- сын экс-президента КР Максим Бакиев приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года.