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    Экс-президент Франции приговорен к году лишения свободы

    30 Сентября 2021, 16:32

    ПАРИЖ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - К году лишения свободы приговорил суд Паижа бывшего президента Франции Николя Саркози, признанного виновным в нелегальном финансировании его предвыборной кампании в 2012 году. Это дело получило известность как Bygmalion - так называлось PR-агентство, участвовавшее в кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Приговор был скорректирован: вместо тюремного заключения Саркози будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением. Помимо экс-президента, который намерен подать апелляцию, были осуждены ещё 13 человек. Некоторые признали правонарушения и дали показания

    Так, заместитель главы предвыборного штаба Саркози Жером Лаврийе сказал:

    «На данный момент я не настроен подавать апелляцию. Я устал. Я не думаю, что у меня есть ресурсы, чтобы всё это долго продолжать. Французский народ мандатом председателя суда меня осудил за то, что я признал».

    Весной в рамках судебных слушаний прокуратура представила доказательства превышения расходов на избирательную кампанию Саркози: на неё в 2012 году ушло 42 млн евро при установленном законом лимите в 22 миллиона. Суд пришёл к выводу, что Саркози знал о том, что приближается к законному максимуму, но проигнорировал предупреждения бухгалтеров и добровольно отказался от участия в контроле над расходами, продолжая организовывать всё новые митинги.

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    Франция Судебный процесс
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