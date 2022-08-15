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    • Экс-полицейского осудили за бездействие, приведшее к гибели 3 человек в Атырау

    15 Августа 2022 15:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейского за бездействие по службе, приведшее к гибели 3 человек, осудили в Атырау. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс- службе суда №2 города Атырау, рассмотрено уголовное дело в отношении участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции. Он обвинялся в бездействии на службе, что привело к тяжким последствиям.

    К инспектору обратился мужчина, сообщив, что гражданский муж его бывшей жены избивает их общих детей и хранит дома пистолет с патронами. Однако инспектор полиции игнорировал это сообщение. 15 марта на конечной автобусной остановки в микрорайоне Авангард из этого пистолета мужчина застрелил троих человек и одного ранил. Его задержали. Им оказался житель Мангистауской области, 1993 года рождения. Уголовное дело было возбуждено и против него, и против участкового инспектора.

    «Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права пожизненно заниматься деятельностью в правоохранительных органах и специального звания. Экс-полицейский и его защитник, не согласившись с предъявленным обвинением, просили его оправдать. В качестве смягчающих обстоятельств полицейского суд принял наличие на его иждивении малолетних детей. Нарушение подсудимым принятой присяги признано отягчающим наказание обстоятельством. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права заниматься деятельностью в правоохранительных органах. Кроме того, подсудимый лишен специального звания капитана полиции» , - сообщили в пресс- службе суда №2 города Атырау.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #Суды #МВД РК
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