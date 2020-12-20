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    Экс-начальника  департамента Минобороны осудили за взяточничество

    20 Декабря 2020, 13:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК генерал-майор Копбаев осужден за взяточничество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    «Антикоррупционной службой ранее окончено уголовное дело в отношении начальника департамента кадров Министерства обороны РК генерал-майора Копбаева К.Р. по факту получения взятки. Установлено, что в мае 2019 года Копбаев получил взятку в сумме 200 тыс. тенге за назначение на офицерскую должность в РГУ «Военный институт Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова» в г. Актобе. Приговором военного суда Акмолинского гарнизона Копбаев осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - сообщили в ведомстве.

    Вместе с тем, судом будет внесено представление на имя Президента Республики Казахстан о лишении Копбаева воинского звания генерал-майор и ордена «Құрмет».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Армия
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