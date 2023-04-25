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    Экс-начальника департамента КНБ Алматы осудили на шесть лет

    25 Апреля 2023, 11:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приговором Алмалинского районного суда Алматы бывший начальник ДКНБ по городу признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приговором суда М. осужден по статье 362 части 4 УК к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания генерала-майора КНБ. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

    Недавно на шесть лет также был осужден экс-начальник ДКНБ Алматинской области Сабит Курманалиев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью КНБ
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