Экс-начальника департамента КНБ Алматы осудили на шесть лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Приговором Алмалинского районного суда Алматы бывший начальник ДКНБ по городу признан виновным в превышении власти и должностных полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приговором суда М. осужден по статье 362 части 4 УК к 6 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях на 10 лет, с лишением специального звания генерала-майора КНБ. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда Алматы.

Недавно на шесть лет также был осужден экс-начальник ДКНБ Алматинской области Сабит Курманалиев.