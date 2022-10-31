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    Экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой получил новое назначение

    31 Октября 2022, 17:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой назначен руководителем Медицинского центра УДП РК. Рустам Албаев назначен директором Больницы Медицинского центра УДП РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления Делами Президента РК.

    Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал Генеральным секретарем в ОО «Евроазиатское респираторное общество», директором РГП «Центр внедрения современных медицинских технологий» УДП РК, начальником ГУ «Медицинский центр УДП РК», главным врачом Городской больница № 1 акимата г. Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.

    Рустам Албаев окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, получил специализацию в НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования в медицине. Стипендиат Программы «Болашақ».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом Акмолинской областной детской больницы. Ранее занимал должности главного врача многопрофильной областной больницы № 2 управления здравоохранения Акмолинской области, главного инспектора по вопросам медицины Больницы МЦ УДП РК, президента АО «Центральная клиническая больница» МЦ УДП РК.


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