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    Экс-министр бороны РК Бектанов отдал незаконные приказы в ходе трагического января - версия следствия

    5 Января 2023, 10:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В военном суде продолжаются слушания по делу экс-министра обороны Бектанова. Об этом заявил Генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В данный момент в военном суде рассматривается дело экс-министра обороны Мурата Бектанова, который, по версии следствия, отдал ряд незаконных приказов: 5 января отказал коменданту города Алматы выделить военнослужащих для обороны здания госорганов; 6 января отдал приказ снять оцепление пяти рот со зданий акимата города Алматы и Резиденции Президента», - сказал Берик Асылов.

    Генпрокурор добавил, что участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес.

    «Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди, разграблены и сожжены города. Поэтому Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенном в боевой обстановке (ст.451 ч.3 УК). Окончательную правовую оценку его действиям и меру наказания определит суд», - подчеркнул Берик Асылов.

    Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

    Напомним, на прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.


    Фото: ТАСС

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Алматинская трагедия Январские события
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