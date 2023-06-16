РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 16 Июнь 2023 | GMT +6

    Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы выступил с последним словом в суде

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В суде №2 Байконырского района Астаны состоялось заседание по уголовному делу о хищении бюджетных средств. На заседании с последним словом выступил бывший министр культуры и спорта РК, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я не нарушал законы страны, я не признаю вину полностью. Это было мое слово 17 апреля. И, Ваша честь, судебный процесс, начавшийся ровно два месяца назад под Вашим председательством, убедил не только меня, но и весь Казахстан в искренности моих слов. Доказательством моей правдивости является новая формулировка обвинительного акта, где прокурором не приведено ни одного факта хищения, ни одного факта сговора, ни одного факта нарушения законности. Все приглашенные в зал суда свидетели убедительно повторяли, что не было фактов и даже не было противоправных действий со стороны обвиняемых», – сказал А.Мухамедиулы.

    Экс-директор Национального музея и экс-министр заявил, что готов к «расстрельному приговору», но не к приговору за хищение.

    В своем выступлении А.Мухамедиулы также обвинил следователей Агентства РК по противодействию коррупции в нарушениях законности при ведении дела.

    Судья Баглан Идирисов объявил, что заседание суда откладывается на 19 июня в связи с отсутствием в суде одного из подсудимых.

    Напомним, бывший министр культуры и спорта РК, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы и другие лица были арестован 28 мая 2022 года по обвинению в хищении бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

    Позднее инкриминируемая указанной группе лиц сумма хищений достигла 7 миллиардов тенге. Дополнительные обвинения в хищениях были выдвинуты по проектам «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».


    Теги:
    Суды Борьба с преступностью Судебный процесс Главная Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!