Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы выступил с последним словом в суде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В суде №2 Байконырского района Астаны состоялось заседание по уголовному делу о хищении бюджетных средств. На заседании с последним словом выступил бывший министр культуры и спорта РК, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не нарушал законы страны, я не признаю вину полностью. Это было мое слово 17 апреля. И, Ваша честь, судебный процесс, начавшийся ровно два месяца назад под Вашим председательством, убедил не только меня, но и весь Казахстан в искренности моих слов. Доказательством моей правдивости является новая формулировка обвинительного акта, где прокурором не приведено ни одного факта хищения, ни одного факта сговора, ни одного факта нарушения законности. Все приглашенные в зал суда свидетели убедительно повторяли, что не было фактов и даже не было противоправных действий со стороны обвиняемых», – сказал А.Мухамедиулы.

Экс-директор Национального музея и экс-министр заявил, что готов к «расстрельному приговору», но не к приговору за хищение.

В своем выступлении А.Мухамедиулы также обвинил следователей Агентства РК по противодействию коррупции в нарушениях законности при ведении дела.

Судья Баглан Идирисов объявил, что заседание суда откладывается на 19 июня в связи с отсутствием в суде одного из подсудимых.

Напомним, бывший министр культуры и спорта РК, бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы и другие лица были арестован 28 мая 2022 года по обвинению в хищении бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Позднее инкриминируемая указанной группе лиц сумма хищений достигла 7 миллиардов тенге. Дополнительные обвинения в хищениях были выдвинуты по проектам «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».