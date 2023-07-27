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    Экс-медсестру поймали на закладке наркотиков в Шымкенте

    27 Июля 2023, 11:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Экс-медсестру поймали на закладке наркотиков в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в ходе оперативных мероприятий задержали девушку, которая занималась закладкой психотропных веществ на территории города Шымкента.

    Автоледи, заметив полицейских, поспешила избавиться от наркосвертка и бросила его под свою припаркованную машину. В свертке оперативники нашли 20 разовых доз «синтетики». Кроме того, при проверке в салоне автомобиля задержанной обнаружен еще один маленький рулон с гашишем. Под ковриком на полу авто найден складной нож, предположительно, для копания тайников. Факт следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК. Выяснилось, что закладчица только недавно работала медицинским работником.

    «По факту Енбекшинским РУП проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей», – сказал наркоборец Бауыржан Карбеков.

    Он также напомнил, что незаконное обращение с наркотиками в целях сбыта наказывается лишением свободы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Видео МВД РК Шымкент Борьба с наркотиками
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