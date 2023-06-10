Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе столичного суда сообщили, что экс-мажилисмена Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на 2 месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Альтаева Н.», - говорится в сообщении специализированного межрайонного следственного суда Астаны.

Напомним, бывший депутат Мажилиса подозревается в получении крупной взятки. Это подтвердила пресс-служба Антикора.

Нуржан Альтаев в разные годы занимал должности вице-министра сельского хозяйства, вице-министра труда и социальной защиты населения, был депутатом Мажилиса VI созыва.

В 2020 году он был исключен из партии «Nur Otan» за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию».