Экс-госслужащий и директор предприятия в Костанае осуждены за хищение бюджетных средств

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела экономики и проектного управления областного управления сельского хозяйства за совершение мошенничества в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору, а также служебного подлога. Судили также директора предприятия и менеджеров, с кем и совершалось хищение бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По информации суда, в период с апреля по декабрь 2019 года главный специалист отдела управления сельского хозяйства Сабит Туретаев и директор «Агро Консалдинг KST» Курмет Жолдыбаев организовали хищение бюджетных средств – сумм инвестиционных субсидий, предоставленных субъектам АПК Костанайской области в качестве возмещения части расходов при инвествложениях на создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств.

«В дальнейшем Туретаев и Жолдыбаев вовлекли в свою преступную деятельность в качестве пособников экс-менеджера банка Азамата Муртазина и менеджеров ТОО «Агро Консалтинг KST» Фаризу Кульбабенову и Санию Токаеву, которые впоследствии выполняли преступные указания и поручения последних, направленные на обеспечение хищения бюджетных средств. В результате преступных действий подсудимых государству в лице управления сельского хозяйства акимата Костанайской области причинен ущерб в особо крупном размере»,- сообщили в облсуде.

В ходе рассмотрения дела прокурор запросил для Туретаева и Жолдыбаева 7 лет лишения свободы, остальным - по 5 лет лишения свободы условно, с назначением всем подсудимым дополнительного наказания.

«Судом назначено наказание: Туретаеву - в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и Жолдыбаеву- в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, остальным - в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно, с установлением им на весь срок наказания пробационного контроля с возложением на них в соответствии части 2 статьи 44 УК исполнение обязанностей. Кроме этого, подсудимым назначено дополнительное наказание в виде с лишения права занимать должности на государственной службе. Туретаеву - пожизненно, Жолдыбаеву- сроком на 10 лет, менеджерам предприятия - сроком на 6 лет и Муртазину- сроком на 5 лет», - сообщили в облсуде.

Исковые требования управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области суд удовлетворил частично, взыскав с ответчиков в пользу истца в солидарном порядке сумму ущерба в размере более 29 млн тенге и в доход государства - государственную пошлину в сумме 870 367 тенге в равных долях, то есть по 217 592 тенге с каждого. Также с ответчиков Туретаева и Муртазина взыскано в пользу истца в солидарном порядке сумма ущерба 5 997 000 тенге и в доход государства государственная пошлина в сумме 179 910 тенге в равных долях, то есть по 89 955 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.



