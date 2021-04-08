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    Экс-главврач и руководитель клиники в Акмолинской области останутся под стражей

    8 Апреля 2021, 15:57

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Апелляция оставила без изменения постановления следственного суда в отношении руководителя ЛПУ «Авиценна» Жанар Молдантаевой и экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулена Ильясова, задержанных по подозрению в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе акмолинского областного суда, в законную силу вступили постановления следственного суда города Кокшетау в отношении Жанар Молдантаевой и Сулена Ильясова, оставленные апелляцией без изменения.

    Напомним, по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в Акмолинской области были задержаны экс-руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов и руководитель ЛПУ «Авиценна» Жанар Молдантаева. Постановлениями судьи специализированного следственного суда города Кокшетау от 1 апреля 2021 года в отношении подозреваемых была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Органами досудебного расследования они подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

    Подозреваемые решили обжаловать постановления, но апелляция оставила их без изменений.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Коррупция Суды Здравоохранение
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