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    Экс-главу управления урбанистики Алматы арестовали на два месяца

    19 Июля 2023, 17:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 18 июля 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на два месяца, то есть до 16 сентября», - проинформировали в пресс-службе горсуда.

    Ранее Антикоррупционная служба сообщила о задержании экс-руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Коррупция Суды Строительство
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