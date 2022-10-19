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    Экс-главу департамента Комитета труда, соцзащиты и миграции осудили в Атырау

    19 Октября 2022, 18:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области по обвинению в неоднократном получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Атырауского областного суда.

    Судом установлено, что Г., являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, входящим в его служебные полномочия и в силу должностного положения, через посредника своего доверенного лица неоднократно получала взятки.

    В ходе судебного следствия с участием прокурора, подсудимых, их адвокатов заключено процессуальное соглашение о признании вины.

    Приговором суда подсудимая Г. признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 900 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

    Еще одной подсудимой за посредничество назначено наказание в виде штрафа в размере 1 350 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

    Третья подсудимая признана виновной за неоднократную дачу взятки, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 5 750 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

    Приговор суда не вступил в законную силу.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Суды Судебный процесс Борьба с коррупцией
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