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    Экс-главе Погранслужбы Дархану Дильманову  продлили арест на месяц

    20 Февраля 2023, 18:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывшему заместителю председателя Комитета национальной безопасности - директору Пограничной службы Казахстана Дархану Дильманову продлили арест до 22 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 20 февраля, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на один месяц, то есть до 22 марта 2023 года», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    22 июня 2022 года в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании бывшего заместителя председателя КНБ – директора Пограничный службы генерал-лейтенанта Дархана Дильманова, начальника отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майора Н. Арысбаева и других лиц.

    Дархан Дильманов был освобожден от должности зампредседателя КНБ РК – директора Пограничной службы в начале апреля прошлого года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью
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