Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 мая Антикоррупционная служба задержала экс-председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Подробную информацию дал официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов, передает МИА «Казинформ».

В Антикоре сообщили, что Аблай Мырзахметов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие. Проверяется причастность Мырзахметова к совершению других преступлений.

По данным некоторых источников сумма взятки составила 30 млн долларов или 13,3 млрд тенге.

С 2017 года Аблай Мырзахметов занимал должность председателя правления Национальной палаты «Атамекен». После январских событий в 2022 году ушел с поста и был выведен из состава Национального совета общественного доверия (НСОД) в рамках ротации.

В 2002 году, будучи министром транспорта и коммуникаций, Аскара Мырзахметова отстранили от должности из-за расследования уголовного дела. В 2003 году его приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества.

Однако Аблай Мырзахметов был фигурантом не одного судебного дела, а сразу нескольких. Одно из них связано с задолженностями в Tengri Bank.

В 2021 году Tengri Bank обратился в суд с иском на Аблая Мырзахметова и еще одного фигуранта дела о взыскании задолженности в сумме свыше 1 млрд тенге. В 2022 году суд принял решение в пользу АО «Tengri Bank» о взыскании в солидарном порядке задолженности в 881 556 916 тенге.

Аблай Мырзахметов родился он 1 января 1969 года. Выходец из юга. Его старший брат – Аскар Мырзахметов в разные годы он занимал должности советника премьер-министра РК и первого вице-министра сельского хозяйства с 1997 по 2006 год. Также он был послом в Узбекистане в 2006 и 2007 годах. 10 января 2018 года Аскар Мырзахметов был назначен акимом Жамбылской области, но ушел с поста после «Кордайских событий» в феврале 2020 года.

Сестра Аблая Мырзахметова – Шолпан Мырзахметова с 2009 года возглавляет диагностический центр в Шымкенте, который ранее был областным консультативно диагностическим медицинским центром ЮКО.

Аблай Мырзахметов начал трудовую деятельность начал сразу же с поста финансового директора АО «Концерн «Алтын-Алма». В 1994-1995 годах занимал пост генерального директора АО закрытого типа «Политэк».

С 1995 года по 1997 год — генеральный директор ЗАО «Айсель-Казахстан».

С 1997 года — первый заместитель генерального директора РГП «Қазақстан темір жолы».

С 1998 по ноябрь 2001 года — президент РГП «Қазақстан темір жолы».

В ноябре 2001 года Указом Президента был назначен министром транспорта и коммуникаций. В марте 2002 года был отстранен от должности. В мае 2003 года приговорен к 5 годам лишения свободы условно.

В период 2002-2004 годов — советник генерального директора ЗАО «DALA GROUP».

В 2003-2004 годах — аспирант экономического факультета Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова

С марта 2005 года — председатель Союза торгово-промышленных палат Республики Казахстан, президент ОЮЛ Торгово-промышленная палата РК. Член Совета директоров АО «DALA GROUP».

В 2007-2013 годах — член Правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».

С 2013 года — Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

В 2021 году Forbes включал его в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана. Выяснилось, что он - совладелец ТОО «Комбинат «Фараб» и собственник ТОО «Altyn Dala Mining», разрабатывающего Убинское и Ашалинское месторождения золота в ВКО.



