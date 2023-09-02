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    Экс-глава министерства культуры и спорта прокомментировал свою отставку

    2 Сентября 2023, 15:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов поблагодарил Главу государства за доверие, передает МИА «Казинформ».

    «Завершая работу в качестве министра культуры и спорта, хочу выразить благодарность Главе государства за оказанное доверие. Также хочу сказать спасибо своим коллегам – настоящим профессионалам своего дела, вместе с которыми я имел честь работать все это время.

    Отдельно хочу поблагодарить всех работников сферы культуры, спорта, туризма, архивного и библиотечного дела. Спасибо за ваш очень важный труд, за поддержку, обратную связь, открытость и конструктивную критику.

    За прошедшие несколько месяцев мы проделали большую работу, результаты которой мы, несомненно, увидим в будущем. Желаю всем коллегам удачи. Пусть вашими усилиями отечественный спорт, культура и туризм идут к новым вершинам, а намеченные нами цели обязательно осуществятся», - написал А. Оралов в Telegram.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра культуры и спорта РК Асхата Оралова.

    Фото: t.me/askhat_oralov_online

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Минкультуры Общество Госслужба
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