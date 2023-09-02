Экс-глава министерства культуры и спорта прокомментировал свою отставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов поблагодарил Главу государства за доверие, передает МИА «Казинформ».



«Завершая работу в качестве министра культуры и спорта, хочу выразить благодарность Главе государства за оказанное доверие. Также хочу сказать спасибо своим коллегам – настоящим профессионалам своего дела, вместе с которыми я имел честь работать все это время.



Отдельно хочу поблагодарить всех работников сферы культуры, спорта, туризма, архивного и библиотечного дела. Спасибо за ваш очень важный труд, за поддержку, обратную связь, открытость и конструктивную критику.

За прошедшие несколько месяцев мы проделали большую работу, результаты которой мы, несомненно, увидим в будущем. Желаю всем коллегам удачи. Пусть вашими усилиями отечественный спорт, культура и туризм идут к новым вершинам, а намеченные нами цели обязательно осуществятся», - написал А. Оралов в Telegram.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра культуры и спорта РК Асхата Оралова.

Фото: t.me/askhat_oralov_online