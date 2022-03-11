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    Экс-гендиректор Оператора РОП подозревается в хищении более 20 млрд тенге

    11 Марта 2022, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой РК по факту досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» по факту хищения денежных средств на сумму более 20 млрд. тенге в период 2016-2021 гг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Бывший генеральный директор ТОО «Оператор РОП» с мандатом суда взят под стражу.

    Ранее по подозрению в совершении коррупционных случаев задержания вице-министр экологии и председатель правления ТОО «Оператор РОП». Расследование продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция
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