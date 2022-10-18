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    Экс-директорам платных парковок вновь продлили арест в Алматы

    18 Октября 2022, 10:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Суд продлил сроки содержания под стражей экс-директору ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову и бывшему генеральному директору ТОО «AlanParking» Мухтару Базарбаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 14 октября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении П. до семи месяцев до 15 ноября», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

    Также Специализированный межрайонный следственный суд города 23 сентября 2022 года удовлетворил ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Б. до семи месяцев, то есть до 26 октября.

    В апреле этого года экс-директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова и экс-руководителя ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева арестовали на два месяца. Затем им продлили срок содержания под стражей.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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