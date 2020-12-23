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    Экс-директора службы скорой помощи осудили в Алматы

    23 Декабря 2020, 19:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За совершение коррупционного преступления осуждены экс-директор и заместитель Службы скорой медицинской помощи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на антикоррупционную службу Алматы.

    Приговором Алмалинского районного суда Алматы осуждены: экс-директор КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» Управления общественного здоровья Алматы Аменов А.И. к 6 годам лишения свободы;

    - заместитель директора указанного КГП Алмаутова А.Б. к 3 годам лишения свободы;

    - директор ТОО «Авангард-спецодежда Казахстан» Саядова Н.Б. и коммерческий директор той же компании Аксенов Е.Е. к штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки (2 700 000 тенге) на сумму 54 000 000 тенге каждом у.

    - старший фельдшер подстанции №3 указанного КГП Курмангалиева А.С. к штрафу в размере десятикратной суммы взятки (100 000 тенге) на сумму 1 000 000 тенге.

    «Аменов и Алмаутова подозревались в получении взятки от директора ТОО «Авангард-спецодежда Казахстан» Саядовой и коммерческого директора той же компании Аксёнова в сумме 2,7 млн тенге за оказание содействия в заключение договора государственных закупок с ТОО «Авангард-спецодежда Казахстан» на поставку комплекта медицинских сумок в количестве 230 штук на общую сумму 27 202 560 тенге. Курмангалиева подозревалась в даче взятки Аменову в сумме 100 тысяч тенге за трудоустройство двух фельдшеров», - сообщили в антикоррупционной службе Алматы.

    Осужденные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Коррупция Происшествия Другие государственные органы Судебный процесс
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