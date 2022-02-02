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    Экс-директора центра занятости населения осудили в Петропавловске

    2 Февраля 2022, 11:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении экс-директора центра занятости населения и двух ее пособников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы суда, уголовное дело рассматривалось по факту неоднократного получения взятки через пособников.

    В материалах дела указано, что подсудимая, являясь директором КГУ «Центра занятости населения», в ходе реализации государственных программ через двух пособников неоднократно получала взятку за предоставление арендного жилья от физических лиц.

    Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах, в отношении пособников - в виде 10 лет лишения свободы.

    Подсудимые вину не признали и просили оправдать за отсутствием в их деянии состава уголовного правонарушения.

    «За получение взятки в значительном размере, совершенной неоднократно, предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых – отсутствие судимости, в отношении одного из пособников - наличие малолетнего ребенка. Приговором суда экс-директор центра занятости осуждена к 8 годам лишения свободы и пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, пособники – к 7 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и лишением права занимать должности на госслужбе на срок 5 лет», - сообщили в Петропавловском городском суде.

    Напомним, в апреле прошлого года в департаменте по противодействию коррупции сообщили о задержании сотрудников центра занятости, подозреваемых в получении взяток за предоставление жилья по госпрограмме.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Коррупция Судебный процесс Регионы Борьба с коррупцией
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