Экс-директора центра занятости населения осудили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловском городском суде вынесли приговор в отношении экс-директора центра занятости населения и двух ее пособников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы суда, уголовное дело рассматривалось по факту неоднократного получения взятки через пособников.

В материалах дела указано, что подсудимая, являясь директором КГУ «Центра занятости населения», в ходе реализации государственных программ через двух пособников неоднократно получала взятку за предоставление арендного жилья от физических лиц.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в соответствующих органах, в отношении пособников - в виде 10 лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали и просили оправдать за отсутствием в их деянии состава уголовного правонарушения.

«За получение взятки в значительном размере, совершенной неоднократно, предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Суд признал обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимых – отсутствие судимости, в отношении одного из пособников - наличие малолетнего ребенка. Приговором суда экс-директор центра занятости осуждена к 8 годам лишения свободы и пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, пособники – к 7 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности и лишением права занимать должности на госслужбе на срок 5 лет», - сообщили в Петропавловском городском суде.

Напомним, в апреле прошлого года в департаменте по противодействию коррупции сообщили о задержании сотрудников центра занятости, подозреваемых в получении взяток за предоставление жилья по госпрограмме.