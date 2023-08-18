Экс-директор шахты «Казахстанская» ныне депутат Мажилиса отказался комментировать Казинформу ситуацию с ЧП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Действующий депутат Мажилиса Парламента Арман Калыков, который в прошлом занимал должность директора шахты «Казахстанская», отказался комментировать ситуацию с аварией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я высказал свое мнение одному сайту. Через час выйдет интервью. Есть фотографии, все есть. Там отражено мое мнение», - сказал Арман Калыков корреспонденту Казинформа.

Депутат категорически отказался комментировать редакции Казинформа ситуацию с аварией на шахте «Казахстанская».

Арман Калыков с 2007 по 2008 год был заместителем директора по технике безопасности шахты имени В.И. Ленина. С 2008-2010 годы - подземный заместитель директора по производству шахты «Тентекская». В период с 2010-2015 годы проработал заместителем директора по производству, главным инженером и директором шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау». В период с 2014-2015 годы занимал должность директора шахты «Казахстанская». До назначения депутатам Мажилиса по одномандатным округам от Карагандинской области занимал руководящие должности в АО «АрселорМитталТемиртау».