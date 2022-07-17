Экс-чемпион из Казахстана нокаутом в Актау прервал победную серию соперника

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Игорь Свирид (20-10) выступил на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 48 & Naiza FC 41 в Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он встретился с российским бойцом Артуром Гусейновым (27-11-1). Бой в среднем весе был рассчитан на три раунда. Его итогом стала победа Гусейнова техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Артур Гусейнов выиграл 28-й бой в профессиональной карьере в ММА, а Игорь Свирид потерпел 11-е поражение. Казахстанец прервал серию, которая насчитывала семь побед подряд. За время выступлений в профи-ММА Игорь Свирид становился чемпионом промоушнов ACB и ONE Championship. Что касается промоушна Eagle FC, то его учредителем является бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, и он присутствует на турнире в Актау.