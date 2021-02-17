Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Экс-бухгалтера букмекерской конторы «Олимп» экстрадировали из Черногории в Казахстан

    17 Февраля 2021, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу Казахстана из Черногории экстрадирована гражданка Республики Казахстан Елена Антонцева, работавшая бухгалтером букмекерской конторы «Олимп». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    «Антонцева подозревается в том, что работая бухгалтером в ТОО «Букмекерская контора «ОLIMP KZ», в составе организованной группы осуществляла незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере. После совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования, в связи с чем, она объявлена в международный розыск. В настоящее время Антонцева Е. водворена в следственный изолятор г.Алматы», - сообщили в Генпрокуратуре.

    Напомним, в декабре 2019 года стало известно о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

    С 22 января 2020 года букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с её приостановкой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи