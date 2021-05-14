Экс-банкиру Жомарту Ертаеву снизили срок заключения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экс-банкиру Жомарту Ертаеву смягчили наказание. Вместо 11 лет он проведет в тюрьме 9 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматинском городском суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Жомарта Ертаева, сотрудников Банка РБК и других лиц (всего 37 осужденных) по факту растраты имущества (ст.189 ч.4 п.2) УК), легализации денег, полученных преступным путем (ст.218 ч.3 п.3) УК), незаконного использования денег банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов (ст.243 УК) и злоупотребления полномочиями (ст.228 УК 1997 года).

«Судом достоверно установлено, что Ертаев (советник председателя правления РБК банка), спланировал и организовал схемы по хищению денег банка, путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Б. Ибрагим (знакомый Ертаева) занимался поиском компаний и физических лиц, на которых оформлялись безвозвратные займы. Члены кредитных комитетов, правления, корпоративный секретарь банка РБК обеспечивали завышенные оценки, положительное решение по заявкам при отсутствии полного пакета документов и залогового обеспечения, неплатежеспособности заемщика. Зная, что заемщики неплатежеспособны, голосовали за выдачу безвозвратных займов вопреки интересам Банка. Вина осужденных доказана признательными показаниями самих соучастников, свидетелей, заключениями Нацбанка», - сообщили в пресс-службе суда.

В то же время апелляционной инстанцией установлено, что 13 осужденных полностью возместили причиненный ущерб, в том числе Мажиновым - на сумму 4,9 миллиарда тенге. Часть - оказывали содействие расследованию. Ертаев и Ибрагим вину признали, сотрудничали со следствием, имеются смягчающие и отсутствуют отягчающие обстоятельства. Ими частично погашен ущерб.

Потерпевшая сторона просила всем смягчить наказание.

«Исходя из этого, коллегия применила к 13 осужденным условное осуждение, Мажинову - 7 лет ограничения свободы, снизила наказание Ертаеву до 9 лет, Ибрагим - 7 лет лишения свободы. Постановление вступило в законную силу», - говорится в постановлении суда.

Ранее суд приговорил Жомарта Ертаева к 11 годам лишения свободы.