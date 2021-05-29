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    Экс-аким села в Жамбылской области осужден за хищение более 10 млн тенге

    29 Мая 2021, 15:00

    ТАРАЗ.КАЗИНФОРМ - Бывший аким села в Жамбылской области осужден за хищение более 10 млн. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства финансового мониторинга РК.

    Хищение бюджетных средств – угроза экономической безопасности страны. Наиболее подверженной значительным рискам сферой являются государственные закупки, в которых сосредоточены крупные суммы бюджетных средств.

    Недобросовестные подрядчики при попустительстве заказчиков – руководителей госучреждений, а некоторых случаях и в сговоре с ними «разворовывают казну» различными способами. Зачастую, это происходит путем завышения стоимости работ и подписанием фиктивных актов с целью получения наживы.

    Один из таких фактов выявлен департаментом экономических расследований по Жамбылской области.

    «Аким Байтерекского сельского округа Байзакского района вступив в сговор с руководителем подрядной организации ТОО «Саулет 2012», совершил хищение более 10 млн. тенге, предназначенных на ремонт уличного освещения села Сарыкемер. При этом, стороны подписали фиктивные акты приёма-передачи объекта с недостоверными сведениями, а работы фактически не выполнили», - рассказали в пресс-службе Агентства финмониторинга РК.

    Виновные лица осуждены.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Коррупция Акимат
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