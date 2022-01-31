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    Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам

    31 Января 2022, 16:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал прощальный пост на своей странице в Facebook после освобождения от должности. Он поблагодарил жителей за совместную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я передал свой пост новому акиму. Ровно 720 дней назад Президент доверил мне возглавить акимат Алматы. Я благодарен Главе государства за это. Я был вместе с вами 24/7, как и мои соратники. Работал честно, чтобы делать жизнь в городе лучше. Для правильного выстраивания работы мы определили перспективы и видение развития города, приняв долгосрочную Стратегию «Алматы-2050». На основе президентского принципа «Город без окраин» мы приняли комплексную программу «Новый Алматы», сделав упор на разрешение проблем присоединенных районов.

    В повестку дня мы поставили вопросы развития Алматы как агломерации для решения социальных вопросов и создания рабочих мест в пригородах – четырех районах области, граничащих с городом. Укреплена система здравоохранения. Всего за год мы ввели три инфекционных госпиталя с самым современным оборудованием. В период пандемии не допустили кризиса системы здравоохранения.

    Приняли программу форсированного строительства школ. Только в 2021 году мы построили новые 33 школы, что стало кардинальным шагом по снижению дефицита мест в школах.

    Для улучшения экологии приняты два системных решения: посадка миллиона деревьев и перевод ТЭЦ-2 на газ. Вся моя работа была у вас на виду. Мы много встречались. Еженедельно я общался с вами через Akimat LIVE. Постоянно вас информировали о нашей работе. Я ухожу с чистым сердцем. Благодарю горожан за совместную работу! Желаю нашему городу и всем алматинцам счастливой Судьбы! Алматы навсегда в моем сердце», - говорится в посте.

    Напомним, новым акимом мегаполиса стал экс-председатель Национального Банка РК Ерболат Досаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Отставки Алматы
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