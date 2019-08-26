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    Экс-аким Ауэзовского района Алматы стал главой Центрального аппарата партии «Nur Otan»

    26 Августа 2019, 17:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Экс-аким Ауэзовского района Алматы Ануар Ускенбаев стал руководителем центрального аппарата партии «Nur Otan». Об этом в Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководителем Центрального аппарата партии назначен Ануар Ускенбаев. В разные годы работал в Счетном комитете, имеет большой региональный опыт, возглавлял Службу аудита партии. Уверен, с его приходом реализация поручений Елбасы по «перезагрузке» партии «Nur Otan» будет усилена», - говорится в посте.

    Ануар Ускенбаев родился 26 февраля 1976 года в Таразе. В разное время работал в министерстве индустрии, более 5 лет в Счетном комитете. Был руководителем Службы внутреннего аудита Центрального аппарата партии «Nur Otan» .

    В 2015 году назначен заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

    С 2016 года занимал должность руководителя управления жилья и жилищной инспекции города.

    С сентября 2018 года был акимом Ауэзовского района Алматы.

    Фото: www.auezov.almaty.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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