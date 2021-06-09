Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Экосистемы в сфере АПК создадут во всех регионах Казахстана

    9 Июня 2021, 16:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За пять лет в Казахстане планируется реализовать 845 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн. тенге в сфере АПК. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях увеличения объемов производства продукции АПК в целом по республике за пять лет планируется реализовать 845 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн. тенге», - сказал Сапархан Омаров.

    На сегодняшний день, по словам министра, данные инвестиционные проекты отработаны с акиматами регионов и инвесторами. Подписаны соответствующие Дорожные карты, в рамках которых Министерством на постоянной основе проводится мониторинг и контроль за их реализацией.

    Глава Мисельхоза пояснил, что приоритетом Нацпроекта по поручению Главы государства станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

    «Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью. Экосистемы будут созданы во всех регионах страны с учетом региональной специализации», - добавил Сапархан Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО