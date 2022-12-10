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    Экорейнджеры появятся в актюбинских школах

    10 Декабря 2022, 16:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Основам экологической грамотности, бережному отношению к природе обучат учеников двух школ Актюбинской области в рамках проекта «Зеленая школа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Школьники научатся бережному отношению к природе, сортировке отходов, экономии природных ресурсов. А помогать им в этом будут экорейнджеры – одноклассники с активной позицией.

    Именно для таких экологических активистов, готовых развивать актуальную тему в каждой из двух школ – школе №26 города Актобе и гимназии №2 города Хромтау при поддержке спонсорской организации были созданы экоклубы. Там до конца учебного года школьники будут обсуждать идеи, предлагать свои проекты, соревноваться за лучшую «зеленую» инициативу для школы. Запланированы лекции от известного экоблогера.

    Помимо обустройства экологического клуба в школах установлены контейнеры для раздельной сортировки отходов, теперь там будут отдельно собирать бумагу, пластик и алюминий.

    Директор «Eco Network» Айман Сексенова, которая и будет лектором в клубе экорейнджеров, отметила вовлеченность школьников в эту тему.

    «Дети вовлеченные, подходят, спрашивают, что-то предлагают. Мы, как консультанты, не можем внедрить проект во всей школе. Чтобы добиться больших результатов, нужно чтобы были именно помощники внутри коллектива, свои экорейнджеры. Надеюсь, черед подобные проекты мы достигнем углеродной нейтральности. Ведь свои знания и неравнодушие дети несут и домой тоже, продвигая важность экологии и привлекая внимание к ее проблемам», - сказала А.Сексенова.

    Необходимость развития экологического образования отметил и советник руководителя департамента экологии Актюбинской области Жасулан Бекмухамбетов.

    «Человек привык не ценить природу, а покорять ее. Нет экокультуры. Вот поэтому сложилась такая плачевная ситуация с экологией в целом мире. И что же надо сделать, чтобы ситуация поменялась в лучшую сторону? Нужно учиться и прививать знания с детства. Со школьной скамьи необходимо заниматься вплотную экологическим просвещением» , – отметил Жасулан Бекмухамбетов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Экология
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