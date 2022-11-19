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    Экопарк создадут в Астане

    19 Ноября 2022, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане появится больше парковых кластеров и будет создан экопарк на территории Малого Талдыколя. Общая площадь экопарка составит более 70 гектаров. Проект экопарка предусматривает создание природно-рекреационной зоны для горожан, с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    Получено положительное заключение вневедомственной экспертизы проекта. Ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительно-монтажные работы. Создание экопарка позволит горожанам и жителям близлежащих домов проводить отдых и прогулки на природе в шаговой доступности.

    Также будет создана пешеходная инфраструктура вдоль зеленых насаждений, планируется использовать естественные тропы из песчано-гравийной смеси. В дизайне парка и его элементах будут использоваться природные материалы с заботой к окружающей среде, что соответствует экоурбанизму.

    Благоустройство будет максимально приближено к естественным природным условиям, детские площадки и малые архитектурные формы из природных материалов. Особое внимание будет уделено озеленению территории, где планируется посадка более 12 тысяч деревьев и зеленых насаждений.

    Прилегающая территория Малого Талдыколя будет освоена. Там будут расположены социальные объекты: школы, медицинский центр, жилые дома, детский сад и другое.

    На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.



    Фото: gov.kz
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