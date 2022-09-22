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    Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой

    22 Сентября 2022, 21:12

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Из-за роста цен на энергоносители и инфляции экономика ФРГ уже этой зимой может столкнуться с рецессией, считают аналитики федерального объединения немецких банков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Экономике Германии этой зимой грозит «сползание в рецессию» из-за ситуации вокруг Украины, которая привела к росту цен на энергоносители, а также из-за продолжающегося роста инфляции. Об этом говорится в прогнозе Федерального объединения немецких банков (BDB), опубликованном в четверг, 22 сентября.

    В 2022 году валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырастет на 1,4 процента, считают аналитики BDB, но в 2023 году сократится на 1,3 процента. «Резкий рост цен на энергоносители привел к огромному увеличению затрат компаний. Высокие темпы инфляции также приводят к значительной потере покупательной способности среди потребителей», - объяснила заместитель генерального директора BDB Генриетта Пойкер. По ее словам, негативное влияние на экономику продолжают оказывать долгосрочные последствия пандемии и нарушение цепочек поставок.

    Снижение ВВП Германии продолжится до лета 2023 года, ожидают аналитики ассоциации. Возможное оживление экономического роста «в решающей степени» будет зависеть от инфляции, говорится в прогнозе BDB. В 2022 году цены вырастут на 8 процентов, а в следующем году - на 6,2 процента, предсказывают аналитики.

    «Своим повышением ставок в июле и сентябре Европейский центральный банк убедительно продемонстрировал, что борьба с инфляцией является его главным приоритетом. Тем не менее, рост цен на 6 процентов, прогнозируемый в 2023 году, также будет значительно выше целевого показателя инфляции», - констатируют аналитики.

    Потребительские расходы домохозяйств в 2022 году вырастут на 3,3 процента, а в 2023 снизятся на 1,2 процента, ожидают эксперты.

    Ранее аналитики немецкого Института мировой экономики (IfW) в Киле также прогнозировали, что в 2023 году ВВП Германии может сократиться на 0,7 процента.


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