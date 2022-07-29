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    • Экономика США вступает в техническую рецессию – прогноз

    29 Июля 2022 18:27

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Экономический рост в США сократился во втором квартале, после падения ВВП страны на 0,9% в этот период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Investing.com.

    Как сообщает информационный портал, основываясь на данных Бюро экономического анализа (ВЕА), крупнейшей экономике мира не удалось избежать спада в так называемую техническую рецессию, чему свидетельствует падение предварительного валового внутреннего продукта (ВВП) в стране на 1,6% в первом квартале, и на 0,9% - во втором. Как итог, два последовательных квартала отрицательных показателей можно определить как «техническую рецессию», отмечает издание.

    Падение ВВП быо неожиданностью для многих экономистов, которые прогнозировали рост ВВП на 0,5%. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что он не верит, что США в настоящее время находятся в рецессии, частично сославшись на недавнюю напряженность на рынке труда.

    В правительстве США придерживаются мнений аналитиков Национального бюро экономических исследований (NBER), которые дают иное определение происходящему, аргументируя этот процесс не рецессией, а замедлением экономической активности. Как подчеркивают в NBER, при определении наличия рецессии Бюро опирается на такие данные как безработица, уровень доходов среди населения и розничные продажи, которые, по их данным, оставались высокими в первые шесть месяцев года.

    Еженедельные заявки на пособие по безработице, опубликованные в четверг, составили 256 тыс., что на 5 тыс. меньше показателя по сравнению с предыдущей неделю (261 тыс.), что также показывает замедление спроса на рынке труда. Безработица в стране, в целом, остается на уровне 3,6%, достигнув минимума, невиданного с момента начала пандемии COVID-19.

    Несмотря на эти новости, фондовые рынки США слабо отреагировали на это, которые открылись незначительным ростом. Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,23%, индекс S&P 500 вырос на 0,32%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,28%.

    В других странах индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из нескольких других валют, едва удержался на росте, поднявшись на 0,04%.

    Цифры появились на следующий день после того, как ФРС приняла решение повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов второй месяц подряд в попытке снизить стремительную инфляцию. Но эти гигантские повышения оказали давление на экономический рост, о чем свидетельствует ряд слабых экономических данных.

    Несмотря на твердую позицию центробанка США, считающего причинами происходящего снижение темпов экономики, по мнению экономистов, сильный акцент главы ФРС на инфляционном мандате подтверждает прогноз о том, что экономика фактически войдет в рецессию во второй половине этого года.


    Фото: reuters.com

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    #США #Кризис #Мировые новости
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