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    Экономика США снизилась на 0,6% в годовом исчислении с апреля по июнь

    30 Сентября 2022, 09:07

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Пострадавшая от резкого роста потребительских цен и процентных ставок экономика США сократилась на 0,6 % в годовом исчислении с апреля по июнь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Это ознаменовало второй квартал подряд экономического спада, что является одним из признаков для рецессии. Большинство экономистов, ссылаясь на сильный и устойчивый американский рынок труда, считают, что крупнейшая экономика мира еще не переживает спад.

    Работодатели добавляют в среднем 438 тыс. рабочих мест в месяц в этом году, что является вторым лучшим годом для найма (после 2021 года) в правительственных отчетах, начиная с 1940 года. Безработица составляет 3,7 %, что является низким показателем по историческим меркам. В настоящее время на каждого безработного американца приходится около двух рабочих мест.

    Но в этом году ФРС повышала процентные ставки пять раз – последний раз 21 сентября — чтобы снизить потребительские цены, которые в августе выросли на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом, несмотря на резкое падение цен на бензин.

    Риск рецессии наряду с высокими ценами – представляет собой препятствие для демократов президента Джо Байдена, пытающихся сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре. Однако падение цен на бензин за последние два месяца улучшило настроение избирателей.


    Фото:abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Экономика США Мировые новости
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