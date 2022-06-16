Экономика Казахстана выросла на 4,1% в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономика Казахстана выросла в 2021 году на 4,1%, сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году мировая экономика восстановилась на допандемическом уровне. Рост глобального ВВП в 2021 году стал самым быстрым за более чем 40 лет, составив 6,1%. Экономика Казахстана выросла в 2021 году на 4,1%, также восстановившись на допандемическом уровне. На фоне быстрого восстановления мировой экономики, повлекшего избыточный спрос, цены на сырье, материалы и продовольствие достигли максимумов, это в совокупности с энергетическим кризисом привело к рекордной инфляции во многих странах мира», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Галымжан Пирматов.

Он пояснил, что внешний инфляционный фон нарастал в условиях быстрого восстановления мировой экономики над возможностями предложения за счет массовой вакцинации и ослабления ограничений, повышенной глобальной деловой активности и проведения масштабных антикризисных мер.

«Наряду с внешними факторами внутренние дисбалансы на отдельных товарных рынках усилили инфляционное давление в стране. Несмотря на то, что в первой половине 2021 года инфляционные процессы имели тенденцию к стабилизации, с середины года инфляция начала ускоряться на фоне общего мирового тренда повышения цен на продовольствие, сырье и материалы. Внутренними проинфляционными триггерами стали дисбалансы на рынке овощей в летний период, рост цен на ГСМ и регулируемые услуги», - проинформировал глава Нацбанка.

Галымжан Пирматов добавил, что Национальным банком совместно с Правительством в соответствии с поручением Главы государства были приняты меры по удержанию инфляции в пределах 8,5%.