Экономика Казахстана должна стать доходной - Динара Шукижанова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На предвыборных дебатах на телеканале «КТК» сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова рассказала, что предлагает партия для улучшения положения казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, партия «Respublica», четко понимаем, что конечным итогом экономических преобразований должно стать улучшение благосостояния казахстанцев. Приведу вам достаточно простой пример: доходная часть Казахстана в 2023 году должна составить 17 трлн тенге, а расходная часть – 21 трлн тенге. Соответственно в 2023 году государственный бюджет будет в дефиците на 4 трлн тенге. Если бы наше государство было предприятием, это предприятие было бы банкротом. Неважно, какие сферы и как мы хотим развивать – денег на это нет. Я говорю это с позиции бизнеса. Партия «Respublica» – это бизнесмены, которые работают в реальном секторе экономики», - отметила сопредседатель партии.

Динара Шукижанова отметила, что за последние 10 лет казахстанцы пережили пандемию, девальвацию, санкции и продолжают работать каждый день в реальной экономике.

«И сегодня мы хотим прийти и предложить другой подход. Мы про экономику, про то, чтобы экономика Казахстана стала доходной. И тогда можно направлять любые финансы, любые средства на развитие здравоохранения, образования и прочих сфер. На текущий момент мы все прекрасно знаем, что через 30 лет нефть закончится. Возможно, многим стоящим в зале это неинтересно, но мне это интересно. Через 30 лет моей дочери будет столько же, сколько и мне. Очень важно, как она будет учиться, где она будет работать и как она будет получать здравоохранение. Мы должны развивать инфраструктуру, мы должны уходить от сырьевой направленности к переработке», - добавила она.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.



