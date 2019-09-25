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    Экономика Казахстана будет поступательно расти - Глава государства на Генассамблее ООН

    25 Сентября 2019, 23:40

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на политическом Форуме высокого уровня под эгидой Генассамблеи ООН, озвучил основу государственной политики РК на 74-ой Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт корреспондент МИА «Казинформ.

    Касым-Жомарт Токаев отметил полное соответствие проводимой в Казахстане экономической, социальной и экологической политики задачам целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие проблемы на международном уровне, экономика Казахстана, как ожидается, будет поступательно расти. Глава государства выразил уверенность в том, что наша страна сможет создать инклюзивное общество, обеспечить устойчивый экономический рост и чистую экологию, развить более эффективные и подотчетные институты.

    В рамках реализации этих задач Президент рассказал о запуске концепции «Слышащего государства», основная цель которой обеспечение диалога между правительством и народом.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности модернизации образовательной системы, а также развития зеленой и цифровой экономики, инфраструктуры. Эти направления, по его мнению, являются мощными движущими силами экономического процветания и прогресса всего человечества.

    Говоря об опыте Казахстана, Глава государства подчеркнул, что 80% целей устойчивого развития интегрированы в стратегические программы нашей страны.«В 2018 году Казахстан в тесном взаимодействии с институтами ООН внедрил институциональную архитектуру для оказания содействия достижению ЦУР, включая создание Управляющего совета. Первый форум по целям устойчивого развития стал основным мероприятием Астанинского экономического форума в 2019 году. В июле текущего года мы представили первый Добровольный национальный обзор Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йор к для участия в 74-й сессии Генеральной

    Ассамблеи ООН. По приезде в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

    В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. а также принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии ГА ООН.

    74-й сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ООН Президент Казахстана Экономика США
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