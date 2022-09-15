Экономика Италии демонстрирует признаки замедления

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Экономические перспективы Италии ухудшатся, и страна, вероятно, переживает «мягкую» рецессию из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сегодня заявила ассоциация итальянских ритейлеров Confcommercio, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Всеобщая итальянская конфедерация предприятий Confcommercio является крупнейшей ассоциацией в Италии, объединяющей более 700 тыс. компаний.

Исследовательское подразделение Confcommercio прогнозирует, что ВВП Италии упадет на 0,8% в третьем квартале этого года по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Более того, ассоциация ритейлеров Италии ожидает дальнейшего умеренного падения в последнем квартале 2022 года. Это технически поставило бы Италию в рецессию с отрицательным ростом два квартала подряд.

Директор отдела исследований ассоциации Мариано Белла подчеркнул, что после положительного первого полугодия, намного превосходящего все ожидания, итальянская экономика демонстрирует признаки возможного замедления в последней части 2022 года.

Тем не менее, Confcommercio заявила, что, несмотря на прогнозируемую рецессию, она ожидает, что ВВП Италии на конец года будет на 3% выше, чем в 2021 году. Ожидается, что в следующем году в Италии будет стабильный рост.

Президент Confcommercio Карло Сангалли прокомментировал ежемесячные экономические данные, представленные исследовательским бюро Ассоциации.

«Несмотря на очень серьезные кризисы на международном уровне, Италия отреагировала хорошо, лучше, чем другие европейские страны, но дорогая неудержимая энергия делает риски рецессии более конкретными. Рецессия, которая, вероятно, сдерживается, все же наносит ущерб. Вот почему совместно с Европой должны быть с предельной срочностью осуществлены структурные вмешательства, чтобы преодолеть энергетический кризис, сдержать инфляцию и, следовательно, избежать опасности рецессии», - сказал Карло Сангалли.

Фото: www.confcommercio.it